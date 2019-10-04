امرأة تنتحل صفة موظفة في مؤسسات الرعاية صيدا بهدف الاحتيال

أوضحت "الرعاية" احدى مؤسسات ​الهيئة الاسلامية للرعاية​ أن "عددا من اهالي ​مدينة صيدا​ تلقوا اتصالات من أرقام في ​بيروت​ من سيدة تنتحل صفة موظفة في الرعاية أو إحدى مؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية، وتطلب مبلغا ماليا لقاء تأمين وحدة غذائية لعائلات صيداوية بمبلغ 25 ألف ليرة، وأثناء المكالمة تخفض السعر إلى 20 ألفا".

وفي بيان لها، أشارت "الرعاية" الى أن "هذه السيدة منتحلة صفة هدفها النصب والإحتيال، وتجري الإتصالات من أرقام ​الهاتف​ العام المنتشر في الطرقات وخاصة في منطقة ​الجديدة​"، منبها المواطنين الى أن "الرعاية وإداراتها لا تتواصل إلا من خلال أرقامها الرسمية: 03/999690 - 07/721150 - 76/062562 أو بالعلاقة المباشرة مع مندوبيها المعروفين".

وأعلن أن "الرعاية ستقوم بالإدعاء على السيدة المنتحلة للصفة مع ترك الموضوع للأطر القانونية للملاحقة".

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