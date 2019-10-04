المنتخب السعودي سيلعب داخل فلسطين بعد طلب الرئيس عباس

وافق الاتحاد السعودي ل​كرة القدم​ على دعوة الرئيس ال​فلسطين​ي ​محمود عباس​ للعب المنتخب السعودي داخل فلسطين. من جهتها أكدت ​القيادة​ الفلسطينية أن "عبور المنتخب السعودي إلى فلسطين سيتم بالترتيب مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" والسلطات الاردنية"، مؤكدة أن "الحافلات ستنقل المنتخب السعودي من مطار عمّان إلى ​رام الله​ بترتيب خاص".

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