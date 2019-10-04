شكرا لقرائتكم خبر عن النائب توحيد تامر يطالب تشديد الرقابة على المطاحن بجميع محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب توحيد تامر، بطلب إحاطة، بشأن شكوى عدد من أصحاب المخابز حول حالة الدقيق بمحافظة المنيا، خاصة مركزى سمالوط وأبو قرقاص، وذكروا أن العينات التى يتم توزيعها على الأماكن سالفة الذكر غير مطابقة للمواصفات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن منظومة الخبز تشهد اهتمامًا من قبل مؤسسات الدولة، وعلى الجهات التنفيذية ترجمة هذا الاهتمام على أرض الواقع، وذلك من خلال مطابقة العينات لمواصفات الجودة المتفق عليها والمنصوص عليها، وذلك لتفادى ملاحظات بعض المواطنين على جودة الخبز.

وطالب عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على المطاحن بمختلف محافظات الجمهورية، وبمحافظة المنيا على وجه التحديد للوقوف على مطابقة الدقيق الذى يتم توزيعه على أصحاب المخابز بمواصفات الجودة المتعارف عليها بوزارة التموين، وتوقيع عقوبات صارمة حال مخالف ذلك، لمنع مثل هذه الممارسات التى يقوم بها البعض.

جدير بالذكر أن الفترة السابقة شهدت محافظات الجمهورية شن عدد من الحملات من قبل مديريات التموين على مطاحن لضمان جودته، بالإضافة لتشديد الرقابة على كل الأنشطة التموينية.