بدلا من استئجار شقة.. رئيسة المفوضية الأوربية تقرر الإقامة في مكتبها في بروكسل!

قررت الرئيسة المنتخبة للمفوضية الأوربية الألمانية “أورسولا فون دير لايين”، التي تبلغ من العمر 60 سنة، الإقامة في غرفة صغيرة، جهزت لها إلى جانب مكتبها في الطابق الثالث عشر من مبنى المفوضية في بروكسل، بدلا من استئجار شقة.

وقال مساعدوها في تصريحات، نقلتها وكالة فرانس بريس، اليوم الخميس، إنه “يمكننا التأكيد أن فون دير لايين طلبت تجهيز مسكن لها في مكان تبلغ مساحته 25 متر مربع إلى جانب مكتبها حين تمضي لياليها في بروكسل”، مؤكدين بذلك معلومات كانت أوردتها مجلة “دي فيلت” الألمانية.

وستتولى “فون دير لايين” مهامها، رسميا، في مطلع شهر نونبر المقبل، كما أوضح مساعدوها أن “منزلها سيبقى في هانوفر، وقررت الانتقال إلى هذه الشقة الصغيرة في المبنى المؤمن للمفوضية بدلا من استئجار شقة أو الإقامة في فندق، وإلى جانب الأمن فإن هذا الخيار له فوائد عملية لأنه يجنبها ازدحام السير في بروكسل”.

وكان سلفها “جان كلود يونكر”، المتحدر من لوكسمبورغ احتفظ بمنزله في لوكسمبورغ، وفضل “استئجار شقة مساحتها 50 متر مربع في فندق لقاء 3250 أورو شهريا”، كما كان قد أعلن في مقابلة مع صحيفة “بيلد ام سونتاغ”، في وقت سابق هذه السنة، فيما لا يحظى رئيس المفوضية الأوربية بمسكن رسمي ضمن مهامه، وكذلك رئيس المجلس الأوربي “دونالد توسك.

يذكر أن راتب المفوضة الأوربية يبلغ 28 ألف أورو شهريا، وتتلقى علاوة سكن بقيمة 4185 أورو، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المفوضة الجديدة ستتمكن من طلب هذا المبلغ إذا كانت تقيم في مكتبها.