إلى جانب خاشقجي.. تصنيف دولي: هاجر ضمن العشرة صحافيين الأكثر استهدافا – صورة

إلى جانب الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، ومحمد حسين، مراسل قناة “الجزيرة”، الذي يعتقله نطام الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في مصر، صنفت هاجر الريسوني، ضمن أكثر الصحافيين استهدافا في العالم، بسبب نشر الحقيقة.

ودخلت هاجر الريسوني، خلال الأسبوع الجاري، إلى تصنيف مجموعة ” One Free Press Coalition”، المدافعة عن الصحافيين، الذين يتعرضون للاستهداف، بسبب نقلهم للحقيقة، وهو التصنيف، الذي يتم تحيينه مطلع كل شهر، لتنضم هاجر، خلال شهر أكتوبر الجاري، إلى اللائحة الأكثر استعجالا لحالات الصحافيين المنتهكة حقوقهم، والتي وضع على رأسها الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، الذي تحل خلال الأسبوع الجاري الذكرى الأولى لمقتله.

وتضم اللائحة، التي التحق بها اسم هاجر الريسوني، صحافيين، ضحايا الأنظمة في المملكة العربية السعودية، والبحرين، وسوريا، ومصر، وكازخستان، بالإضافة إلى طنزانيا، وفنزويلا، وأذربيجان.

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ويرى التصنيف نفسه أن مسائل شخصية لهاجر الريسوني تم نقلها من أجل تبرير توقيفها، مشيرا إلى أنه خلال ذلك تمت مساءلتها عن كتاباتها السياسية.

يذكر أنه، مطلع الأسبوع الجاري، أصدرت ابتدائية العاصمة الرباط حكمها بحبس هاجر الريسوني، وخطيبها سنة كاملة، وحبس طبيبها لسنتين مع توقيفه عن ممارسة المهنة، والحبس موقوف التنفيذ للمخدر، وكاتبة الطبيب، مدينة الجميع بتهم مرتبطة بالإجهاض.

وعرفت قضية هاجر الريسوني تفاعلا واسعا على المستوى الوطني، والدولي، وسط انتقادات بسبب استغلال القوانين لاستهداف الصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسط تسجيل اختلالات كبيرة شابت مسلسل متابعة هاجر، ومطالب بإطلاق سراحها بشكل فوري، وعاجل.