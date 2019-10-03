الوداد يفوز على المريخ السوداني بـ10 لاعبين ويتأهل لثمن نهائي كأس محمد السادس

التحق فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم بكل من الرجاء وأولمبيك آسفي، في ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك بعد فوزه على المريخ السوداني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم إياب دور الـ32 من المنافسة.

وعلى الرغم من السيطرة التامة للفريق الأحمر في الجولة الأولى، وخلقه عددا كبيرا من الفرص السانحة للتسجيل، إلا أن زملاء محمد الناهيري، لم يتمكنوا من الوصول لمرمى الحارس السوداني، لينتهي النصف الأول بالتعادل بدون أهداف.

الجولة الثانية، انطلقت بخبر سيء للفريق الودادي، وهو طرد اللعب عبد اللطيف نصير، لكن ما صنعه الوداد بعشرة لاعبين لم يحققه وهو مكتمل الصفوف، إذ دخل الجناح الطائر اسماعيل الحداد في الدقيقة 60، فمرر هدف التقدم، وقعه صلاح الدين السعيدي، بضربة رأسية في الدقيقة 62.

هذا الهدف، خفف الضغط على لاعبي الوداد، وعلى غرار الحداد، فإن دخول وليد الكرتي، بديلا لبديع أووك، في آخر 15 دقيقة من اللقاء، منح ديناميكية جديدة للخط الأمامي، وهو ما أثمر ثاني الأهداف، بواسطة أيوب العملود، في الدقيقة 83.

لتنتهي المباراة بفوز الوداد البيضاوي، بهدفين دون رد، ويضمن بذلك بطاقة العبور لدور الثمن نهائي، مع العلم أن مباراة الذهاب في الخرطوم كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله.