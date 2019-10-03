في ذكرى مقتله.. إطلاق اسم خاشقجي على الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية في “لاهاي”

في خطوة رمزية، قام فرع منظمة العفو الدولية في هولندا، أمس الأربعاء، بتغيير اسم الشارع، الذي تقع فيه السفارة السعودية في العاصمة لاهاي من “شارع الملكة” إلى “شارع خاشقجي”.

ويأتي ذلك فيما يحيي العالم الذكرى السنوية الأولى لمقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وقالت المنظمة على حسابها في شبكة التواصل الاجتماعي إنه “مر عام كامل على مقتل خاشقجي، في الحقيقة ترغب السعودية في نسيان ذلك، لكن نحن لن ننسى، لذا قمنا اليوم بإطلاق اسم خاشقجي على الشارع، الذي تقع فيه السفارة السعودية في لاهاي”.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وأثارت استنكارا واسعا لم ينضب حتى اليوم.

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وفي يوليوز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريرا أعدته المحققة، أنيس كالامار، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.

كالامار المعنية بملف الإعدامات خارج نطاق القانون، أكدت في تقريرها وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.