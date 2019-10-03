شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تحذر مواطنيها من السفر للعراق والان مع التفاصيل

دعت وزارة خارجية مملكة البحرين مواطنيها إلى عدم السفر لجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظرًا للظروف الأمنية التي يمر بها العراق، كما دعت كافة المواطنين المتواجدين في جمهورية العراق إلى ضرورة المغادرة فورًا وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة.

وكانت قوات مكافحة الشغب العراقية قد أطلقت الرصاص الحي في الهواء مجددًا، أمس الخميس، لتفريق عشرات المتظاهرين الذين أشعلوا إطارات في ساحة التحرير بوسط بغداد، رغم حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ فجرًا، بحسب ما أفادت به وكالة “فرانس برس”.