شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن العراق ينتفض ضد تدخلات ملالي طهران والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:46 مساءً, 3 أكتوبر 2019 م
المناطق _ الرياض
شهدت عدد من المناطق في العراق تتقدمها العاصمة بغداد، منذ الثلاثاء الماضي، انتفاضة شبابية عراقية ضد التدخل الإيراني والفساد الحكومي وأعداد البطالة العالية بالإضافة إلى النقص في الخدمات الأساسية.
وخرجت هذه التظاهرات الحاشدة تزامناً مع مرور عام على تشكيل حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الذي يصفه المحتجين بعميل إيران.
وقام عبدالمهدي اليوم الخميس بفرض حظر تجول كامل في بغداد حتى إشعار آخر، كما قرر مجلس محافظة بغداد تعطيل العمل اليوم في كل الدوائر التابعة له مع دخول التظاهرات يومها الثالث.
وكان المئات من المتظاهرين قد أقدموا على قطع الطريق الرئيس المؤدي إلى مطار بغداد الدولي في اليوم الثاني للمظاهرات، أمس الأربعاء، حسب ما أفاد مسؤولون بالشرطة المحلية، إذ أوقف محتجون غاضبون حركة السير عليه على الطريق السريع في المسافة ما بين منطقة الشُعلة ومطار بغداد.
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