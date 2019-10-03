مصدر: الوضع في الطارمية جيد ولا صحة لهجوم داعش على القضاء

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن الوضع الامني في قضاء الطارمية جيد جدا. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الوضع الامني في قضاء الطارمية شمالي بغداد، جيد جدا". واضاف ان "ما تم ترويجه في بعض وسائل الاعلام بخصوص هجوم داعش على القضاء، عار عن الصحة".

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