منظمات حقوقية: سياسات أردوغان تقتل نساء تركيا

انتقدت ناشطات حقوقيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدما كشفت إحصاءات عن مقتل 53 امرأة على يد رجال العام الماضي، مرجعةً ذلك لسياسات التسامح التي ينتهجها نظام أردوغان تجاه القاتلين.

وجاء في تقرير لمنظمة "أوقفوا قتل النساء" تفاصيل صادمة تظهر تصاعد العنف وقتل النساء في تركيا، حيث ذكرت المنظمة أن 354 امرأة قتلت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 مقارنة بـ329 في الفترة نفسها من عام 2018.

وقالت المتحدثة باسم منظمة "جين نيوز أنقرة" ديلان بابات، لصحيفة "ذا مورننغ ستار": إن التقرير أظهر ارتفاع عمليات قتل النساء في تركيا، وذلك بسبب سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 17 عاما، وسياساته المتسامحة تجاه القاتلين.

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وأشارت بابات إلى أن الحكومة التركية تراجعت عن دعمها لاتفاقية إسطنبول، التي التزم الموقعون عليها باتخاذ تدابير تهدف لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.





وانتقدت بابات الرئيس التركي المستبد قائلة: "هؤلاء الرجال تحميهم القوانين التي وضعتها الحكومة، ويستخدمون الصلاحيات غير المحدودة الممنوحة لهم من القضاء الذي يهيمن عليه الذكور".

لكنها تعهدت بمواصلة النساء النضال من أجل حقوقهن وحياتهن، قائلة: "سنظل نقول إن جرائم قتل النساء سياسية.. لن تتخلى أي امرأة عن حقوقها التي نالتها بشق الأنفس، وسيتم إصلاح النظام القضائي في تركيا في يوم من الأيام".

وتعاني المرأة التركية من الإهمال والتهميش في ظل حكم رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، ولا يكف المسؤولون في حكومة أردوغان عن ازدراء المرأة والتقليل من دورها وحصره في أعمال المنزل.