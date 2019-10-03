واشنطن تصادق على بيع صواريخ مضادة للدبابات لأوكرانيا

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2019/10/4 12:14 ص بتوقيت أبوظبي
جندي أمريكي يحمل صاروخ جافلن المضاد للدبابات
صادقت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، على بيع صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات إلى أوكرانيا بعد إثارة المسألة في محادثة هاتفية بين الرئيسين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنها أبلغت الكونجرس رسميا باعتزام الإدارة المضي قدما في بيع 150 صاروخا من طراز "جافلين" مقابل 39,2 مليون دولار.
وأثارت المحادثة الهاتفية بين ترامب وزيلينسكي في نهاية يوليو/تموز موجة من الجدل وردود الأفعال، حيث بدأ الديمقراطيون في 24 سبتمبر/أيلول، تحقيقاً بحق ترامب بهدف عزله، على خلفية اتهامهم إياه بأنه طلب من نظيره الأوكراني التحقيق حول نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي قد يكون منافسه الديمقراطي في انتخابات 2020.
وأكد الديمقراطيون في بيانهم أن "اللجان تجري هذا التحقيق في شكل سريع ومنسق".
وصعد الرئيس الأمريكي من حدة هجومه على التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، معتبراً إياه "انقلاباً".
كما نفى ترامب ممارسة أي ضغوط على أوكرانيا لفتح تحقيق حول أسرة جو بايدن.
ومن جانبها، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن ملخص المحادثة الهاتفية يؤكد الحاجة إلى تحقيق بشأن مساءلة ترامب.
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