مظاهرات العراق واستقرار الذهب.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: سياسي عراقي: سليماني يشرف على قمع المتظاهرين من السفارة الإيرانية، وابتزاز أردوغان لأوروبا بملف المهاجرين يفجر غضب فرنسا، و"ارحل".. شعار يعمق أزمة إخوان تونس في الانتخابات التشريعية، والاتحاد الأوروبي يعين سفيرا جديدا بالسودان لتحسين العلاقات، وحظر تجوال وغلق طرق وقطع الإنترنت في ثالث أيام احتجاجات العراق، وباحث أمريكي يدعو ماكرون لوقف استرضاء قادة إيران، وتايمز: "عرائس داعش" يحكمن مخيم "الهول" السوري بالحديد والنار، والغنوشي وانفصام الشخصية.. حفلات فاخرة وخطب لتأجيج الفقراء، ونتنياهو وليبرمان يفشلان في الاتفاق حول تشكيل الحكومة، ومقتل 6 متظاهرين جنوبي العراق.. والحصيلة ترتفع إلى 19.

أما في الاقتصاد فتطالعون: 6 مرات في عام.. تركيا تشعل أسعار الغاز مجددا، والنفط يهبط 2% بضغط تنامي المخزون الأمريكي، واستقرار أسعار الذهب والأوقية تقترب من 1500 دولار، و11.3 مليون برميل.. السعودية تستعيد إنتاج النفط بالكامل بعد هجوم أرامكو، والمزروعي: نمو قوي في القطاع الصناعي يتوج نجاح الإمارات، وواشنطن تفرض رسوما 10% على طائرات الاتحاد الأوروبي و25% لسلع أخرى، ووزير الطاقة السعودي يرسم خارطة لاستقرار أسواق النفط من روسيا.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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