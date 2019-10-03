الان تتابع واشنطن تؤكد ما ورد بمكالمة ترامب ونظيره الأوكراني بشأن “صفقة جافيلين” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:47 م, 3 أكتوبر 2019 م التعليقات: 0 أكدت وزارة الخاريجة الأمريكية ما ورد بمكالمة الرئيس ترامب ونظيره الأوكراني عن بيع صواريخ “جافيلين” ومعدات إلى كييف ب39.2 مليون دولار. وصادقت الولايات المتحدة الخميس على بيع صواريخ “جافلين” المضادة للدبابات الى أوكرانيا بعد اثارة المسألة في محادثة هاتفية بين الرئيسين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان انها أبلغت الكونغرس رسميا اعتزام الإدارة المضي قدما في بيع 150 صاروخا من طراز “جافلين” مقابل 39,2 مليون دولار.

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