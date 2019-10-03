الان تتابع ارتفاع قتلى احتجاجات العراق إلى 31 شخصا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 5 ساعات - 7:52 م, 3 أكتوبر 2019 م التعليقات: 0 أعلن محافظ واسط في العراق إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين. أعلنت خلية الأزمة العراقية ارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى 31 شخصا.

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