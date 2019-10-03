دونالد ترامب يطلب من أوكرانيا والصين التحقيق في أنشطة بايدن وابنه

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الخميس 3 أكتوبر 2019
دونالد ترامب
كتب
متابعات_الخليج 365
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا والصين علنا للتحقيق في أنشطة نائبه السابق جو بايدن وابنه، في تصريحات دافع فيها عن تصرفه الذي كشفه تسريب مضمون مكالمة هاتفية 25 يوليو/تموز. من جانبه اعتبر رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف أن ترامب حنث بالقسم الذي أداه في الرئاسة عندما طلب من الصين التحقيق مع جو بايدن، وهو بذلك "يشجع دولة أجنبية على التدخل مجددا لمساعدة حملته الانتخابية".
وكشفت مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو، ونشر البيت الأبيض تفاصيلها، أن ترامب ضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفتح تحقيق في أنشطة بايدن وابنه هانتر.
جاء الكشف عن المكالمة بعد شكوى من مبلغ ادعى أن ترامب حجب المساعدات الأمريكية لكييف للضغط على الرئيس الأوكراني للانصياع لطلبه.
وقال ترامب في رد على سؤال عما يريد من زيلينسكي فعله "أوصي بأن يفتحوا تحقيقا في (أنشطة) بايدن وابنه". مضيفا لدى مغادرته البيت الأبيض لزيارة فلوريدا أنه يعتقد أن على الصين أيضا فتح تحقيق في أنشطة الاثنين في تلميح لمزاعم غير مؤكدة أطلقها هو ومحاميه عن تعاملات هانتر بايدن في الصين.
وقال الرئيس الأمريكي "وبالمناسبة.. على الصين أيضا بدء تحقيق في (أنشطة) بايدن وابنه. لأن ما حدث في الصين أمر سيئ مثلما حدث في أوكرانيا".
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