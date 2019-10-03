الخميس 3 أكتوبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 قالت مصادر إعلامية إن رجلا يحمل سكينا هاجم أفرادا من الشرطة في أحد مراكز الأمن بالعاصمة الفرنسية باريس، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" بأن المهاجم قتل، فيما أكدت قناة BFM TV أن شرطيا واحدا تعرض لإصابة بليغة جراء الهجوم. Advertisements بدوره، امتنع متحدث باسم شرطة باريس عن الإدلاء بأي تعليق حول الحادث في الوقت الراهن. وكأول رد فعل على الحادث، سارعت قوات الأمن إلى إغلاق محطة مترو "سيتي" القريبة من مركز الشرطة الذي شهد الهجوم. وفي وقت لاحق أكدت مصادر فرنسية مقتل مصاب بطعنة سكين متأثرا بجروحه. ولم تستبعد المصادر أن يكون منفذ الهجوم على شرطة باريس شرطيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخص هاجم بسكين رجال شرطة فرنسيين في العاصمة باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.