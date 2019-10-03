صحيفة: بين الإمارات والولايات المتحدة علاقات تنسيق وتعاون استراتيجية

الخميس 3 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

كتب أبو ظبي واشنطن - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، بين الإمارات والولايات المتحدة علاقات تنسيق وتعاون استراتيجية على قاعدة أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم، ناهيك عن النمو الاقتصادي المتزايد عاماً بعد آخر.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365" المصالح المشتركة كثيرة، وما يجمع البلدين توافق الرؤى في العديد من القضايا المصيرية والتحديات، لاسيما تلك المتعلقة بالقضاء على إرهاب "داعش" ومكافحة التطرف على مختلف الجبهات.

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وتابعت إذا كان السلام، الشعار الأول والأبرز الذي حمله سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، إلى أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فإن البحث عن هذا السلام من خلال تحفيز جهود الأمن والاستقرار في العالم، كان محور محادثات سموه مع الإدارة الأميركية في واشنطن.

وأوضحت أن رسالة وزير الخارجية في واشنطن، أكدت دور الولايات المتحدة كصديق وحليف، لكنها شددت من منطلق السلام على الرغبة الصادقة في التعاون معها ومع الشركاء الآخرين من أجل الاستقرار في المنطقة، والسعي للتوصل لحلول دبلوماسية عملية للتحديات المشتركة.

وأشارت إلى أنه في عام التسامح، تتقدم الإمارات خطوة تلو أخرى نحو تأكيد صدق توجهاتها السياسية بدفع المنطقة إلى إنهاء حالة النزاع واستبدالها بطاقة دفع تبحث عن حلول سلمية شعارها التنمية والمستقبل.

وأكدت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أنه في علاقاتها مع دول العالم، المسار محدد في حشد كل ما يخدم إنقاذ مستقبل المنطقة والعالم، ومحاربة أي محاولات هدامة للأفكار المتطرفة والإرهابية بكل الطاقات الممكنة