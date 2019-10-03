شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تصادق على بيع أوكرانيا صواريخ متطورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) صادقت الولايات المتحدة اليوم (الخميس) على بيع صواريخ «جافلين» المضادة للدبابات الى أوكرانيا، بعد اثارة المسألة في محادثة هاتفية بين الرئيسين دونالد ترمب وفولوديمير زيلينسكي. وقالت وزارة الخارجية في بيان انها أبلغت الكونغرس رسمياً اعتزام الإدارة المضي قدماً في بيع 150 صاروخاً من طراز «جافلين» مقابل 39,2 مليون دولار.

صادقت الولايات المتحدة اليوم (الخميس) على بيع صواريخ «جافلين» المضادة للدبابات الى أوكرانيا، بعد اثارة المسألة في محادثة هاتفية بين الرئيسين دونالد ترمب وفولوديمير زيلينسكي. وقالت وزارة الخارجية في بيان انها أبلغت الكونغرس رسمياً اعتزام الإدارة المضي قدماً في بيع 150 صاروخاً من طراز «جافلين» مقابل 39,2 مليون دولار.

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