شاب يغني لـ«حمو بيكا» داخل مسجد ممسكًا الميكرفون والمصحف

الموجز

في واقعة تبدو غريبة من نوعها، آثار فيديو لشاب يؤدي أغنية شعبية داخل أحد المساجد، ويمسك في يده ميكروفون، والأخرى مصحف، حفيظة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الشاب في الفيديو يؤدي أغنية شعبية للمطرب "حمو بيكا"، داخل أحد المساجد، ممسكا المصحف ويفتحه أثناء الغناء، ويمسك باليد الأخرى الميكروفون الخاص بالمسجد، ونُشر المقطع على موقع "تيك توك" الخاص بالفيديوهات.

وفي أول تعليق لوزارة الأوقاف على الفيديو المتداول، قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني، إنه لم يستدل حتى الآن على المسجد الذي سجل فيه الشاب الفيديو، متوقعا أن يكون ملفقا أو جرت فبركته من جماعة الإخوان الإرهابية أو إحدى منصاتها الإعلامية.

وأضاف طايع، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، الخميس، أن الأوقاف تشرف على 120 ألف مسجد، والمسجد الذي حدثت فيه الواقعة لا توجد فيه أي علامة تميزه عن باقي المساجد.

Advertisements

وأشار إلى أنه جار البحث، وحال ثبوت تبعيته للوزارة، تُتخذ الإجراءات القانونية على الفور.

ويمكن تعريف تيك توك TikTok بأنه عبارة عن تطبيق اجتماعي متخصص بنشر الفيديوهات بين رواده، حيث يقوم مستخدم المنصة بنشر فيديو أو مقطع قصير مع أصدقائه لمشاركته لحظات حياته بكل سهولة، ويتربع هذا التطبيق في المرتبة الرابعة بين التطبيقات الأكثر تحميلًا في العالم لسنة 2018، وبذلك فإنه ينافس كلًّا من تطبيقي سناب شات Snapchat وانستغرام Instagram.1.

كما تشتهر منصة تيك توك بأنها عبارة عن تطبيق يمكن لأي مستخدم الولوج إليه والتقاط الصور والفيديوهات وتقديمها للآخرين بشكلٍ مباشر بواسطة الهاتف المحمول.