بعد تدخل سفاراتهم.. النيابة العامة تكشف أسباب الإفراج عن الأجانب المتهمين بقضية التظاهر

الموجز

قالت النيابة العامة، إنها أجرت التحقيق مع المتهمين الأجانب، الذين ضبطوا خلال أحداث تظاهرات سبتمبر الماضي، مبينةً أنها استجوبت المتهمين ووجهت إليهم اتهامات مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية، مع العلم بأغراضها بخلق حالة من الفوضى، وكذا قيام بعضهم بتمويل عناصر تلك الجماعة مع إعداد وتدريب أفراد وتعليمهم، لاستخدامها في ارتكاب تلك الجرائم، واستخدام طائرة محركة لاسلكيا بغير تصريح الجهة المختصة بغرض ارتكاب جريمة.

حبس المتهمين

وأضافت، أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية، ثم تقدمت سفارات الدول التي يحمل المتهمون جنسيتها بطلب إخلاء سبيلهم على ذمة القضية وتعهدت بترحيلهم فورًا خارج البلاد.

استجواب المتهمين

وذكر البيان، اليوم الخميس، أن النيابة استجوبت عدد من المتهمين الأجانب ووجهت إليهم اتهامات مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية مع العلم بأغراضها في القيام بمحاولة خلق حالة من الفوضى، وكذلك قيام بعضهم بتمويل عناصر تلك الجماعة مع إعداد وتدريب أفراد بتعليمهم أساليب ومهارات لاستخدامها في ارتكاب تلك الجرائم، واستخدام طائرة محركة لاسلكيًا بغير تصريح من الجهة المختصة بغرض ارتكاب جريمة.

استكمال التحقيقات

وأوضح البيان، أن النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها فيما نُسب لجميع المتهمين من اتهامات في تلك القضية.

الإفراج عن المقبوض عليهم

Advertisements

وفى وقت سابق، قررت النيابة العامة الإفراج عن عدد من المقبوض عليهم على خليفة التظاهر بدون تصريح فى سبتمبر الماضي.

تظاهرات سبتمبر

وأطلقت قوات الأمن سراح عدد من المقبوض عليهم في تظاهرات سبتمبر الجمعة القبل الماضية، وذلك من قسم شرطة الجمالية وقصر النيل والخليفة والهرم بدون اتخاذ اية إجراءات قانونية ضدهم.

ومن بين المُفرج عنهم الشاعرة أمينة عبد الله التي تم توقيفها أثناء مرورها بجوار منزلها بمنطقة وسط البلد.

بيانًا حول التحقيقات

وفي وقت سابق أصدر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بياناً حول التحقيقات الموسعة، التي أجرتها في وقائع مظاهرات الجمعة بالميادين والطرق العامة فى عدد من المحافظات.

وذكر بيان النائب العام، أن النيابة العامة استجوبت عدد لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم.

وجاء نص بيان النائب العام كالآتي:

“أمر النائب العام بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات وما تبعها من أحداث، لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها، وفي هذا الإطار فقد استجوبت النيابة العامة عدد لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات، كما أصدرت أمرها بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.