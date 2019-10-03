رامبلنغ: سررت برؤية مشروع اضاءة كورنيش صيدا الممول من المملكة المتحدة

اشار سفير بريطانيا في ​لبنان​ ​كريس رامبلنغ​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه "زرت اليوم صيدا ويشرفني أني تحدثت بالتفصيل مع النائب السيدة ​بهية الحريري​ وسررت برؤية مشروع الإضاءة الممول من ​المملكة المتحدة​ والتي غيرت الكورنيش"، مضيفا:"يستمر دعمنا لصيدا، كما للبنان".

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