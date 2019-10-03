قتيل صدما على طريق المصيلح- النبطية و3 جرحى بتصادم بين مركبتين على طريق الأرز

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"سقوط قتيل نتيجة ​حادث صدم​ على طريق المصيلح- ​النبطية​، بالإضافة إلى 3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق ​الأرز​ قرب نادي الضباط".

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