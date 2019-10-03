جمالي: مبارك لطرابلس والشمال اقرار 3 اتفاقيات مشاريع شبكات صرف صحي

باركت النائب ​ديما جمالي​ في تصريح لها عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ لـ "​طرابلس​ و​الشمال​ اقرار 3 اتفاقيات مشاريع شبكات صرف صحي لضواحي طرابلس".

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