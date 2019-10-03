أبو سليمان: لا مناطق محظورة على وزارة العمل وارقام التفتيش خير دليل

أعلن وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ "أنني أنفي نفيا قاطعا ما نشره إحدى المواقع الاكترونية نقلا عن نائب حزبي بأنني "اكلف فرق التفتيش في مناطق لا تخضع للثنائي "​حزب الله​" و"​حركة امل​"، وأن هذه الفرق لا تتوجه الى مؤسسات قد تحمل مخالفات في هذه ​البيئة​".

وفي بيان له، أشار أبو سليمان الى أنه "أطلقت خطة ​وزارة العمل​ لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية خلال ​مؤتمر​ صحافي من مقر الوزارة في المشرفية في ​الضاحية الجنوبية​. كما تم إطلاق عمليات التفتيش من ​الغبيري​"، لافتاً الى أن "لا سقف لعملنا في وزارة العمل الا القانون، ولا مناطق محظورة على مفتشي الوزارة الذين رغم قلة عددهم الذي يقارب 25 مفتشا يزورون جميع الاقضية، بعيدا عن اي خلفيات سياسية او حزبية او مذهبية او مناطقية".

وأكد انه " تصدر عن وزارة العمل بشكل منتظم ​تقارير​ عن حصيلة اعمال التفتيش وتنشر عبر كافة وسائل الإعلامية وهي تذكر بدقة ووضوح المناطق التي يشملها الكشف"، مشيراً الى أنه "لقد كشفنا منذ تاريخ 10/7/2019 حتى 3/10/2019 على 2771 مؤسسة ومحلا، أقفلنا 138 منها، سطرنا 2337 ​محضر ضبط​، ووجهنا 517 إنذارا"، مشيراً الى أنه "في مناطق الوجود الكثيف للثنائي حزب الله و​حركة أمل​، كمحافظتي ​بعلبك​ - ​الهرمل​ و​النبطية​ والضاحية الجنوبية، فهذه حصيلة نتائج التفتيش فيها: 70 اقفالا، 659 ضبطا، و175 إنذارا، بما فيها إقفال 30 محلا في ​سوق الحميدية​ في الرحاب في الضاحية الجنوبية".