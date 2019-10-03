نقابة المعلمين الأردنيين قررت تعليق الإضراب اعتبارا من الأحد تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية

أعلن الناطق باسم نقابة المعلمين الأردنيين، نور الدين نديم، أنّ "النقابة استجابت لقرار المحكمة الإدارية، وقرّرت تعليق الإضراب اعتبارًا من الأحد المقبل".
وكان قد شارك نحو ثلاثة آلاف شخص في اعتصام أمام مبنى النقابات المهنية في عمان، دعمًا لمطالب المعلمين الّذين ينفّذون إضرابًا عن العمل منذ نحو شهر، مُطالبين بزيادة علاوة الراتب. وحمل مشاركون لافتات كتب عليها "مطالب المعلمين ليست للرفاهية، وإنما حقوق" و"كرامة المعلم كرامة الوطن"، إضافة إلى "نجوع معا أو نشبع معا".
وكان قد واصل معلمو المدارس الحكومية الأردنية إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي، بعد رفض نقابتهم الزيادة الّتي منحتها الحكومة من جانب واحد على رواتبهم، وإصرارها على علاوة تبلغ خمسين بالمئة على الراتب الأساسي للمعلمين.
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