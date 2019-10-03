أفادت وكالة "وفا" الرسمية بأن "​فلسطين​ فازت بعضوية لجنة حقوق الإنسان "لجنة الميثاق" في ​جامعة الدول العربية​، بعد حصولها على 9 أصوات ومن المقرر أن يمثل دولة فلسطين في هذه اللجنة، المستشار مجدي حردان، من ​وزارة العدل​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفا: فلسطين تفوز بعضوية لجنة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.