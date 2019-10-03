بوتين: المواجهة بين أكبر دول الشرق الأوسط وأكثرها نفوذا سيؤثر على المنطقة بشكل عام

رأى الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن "المواجهة بين أكبر دول المنطقة وأكثرها نفوذا، لا يمكن إلا أن تؤثر على مجمل الوضع في هذه المنطقة من ​العالم​، بما في ذلك الوضع في ​سوريا​".

وخلال الجلسة العامة لمنتدى "فالداي"، أشار بوتين الى "أننا نحث، مسترشدين بهذا الدافع النبيل، على فعل ما أمكن، حتى لا تستخدم أراضي سوريا كمنصة للمواجهة".

وأكد الى أنه "فيما يتعلق بمحاولات احتواء ​الصين​، أعتقد أن هذا أمر مستحيل من حيث المبدأ، وإذا قام أحد ما بهذه المحاولات، فسوف يفهم هو، الذي سيفعل ذلك، أنه أمر مستحيل. وخلال هذه المحاولات، بالطبع، سيسبب أضراراً لنفسه".

ولفت بوتين الى أنه "على أي حال، أنا أعتبر مثل هذا التطور المحتمل للأحداث مدمراً وضارأ، وعلى عكس ذلك، تضافر الجهود لتهيئة جو من التعاون الودي وإيجاد أنظمة أمنية مشتركة للجميع هو ما يجب أن نتعاون عليه".