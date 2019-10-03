واشنطن تصادق على بيع أوكرانيا صواريخ "جافلين"









اسماء السيد - واشنطن: صادقت الولايات المتحدة الخميس على بيع صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات إلى أوكرانيا بعدما تم التطرّق للصفقة في محادثة هاتفية بين الرئيسين دونالد ترمب وفولوديمير زيلينسكي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها أبلغت الكونغرس رسميا بأن الإدارة تعتزم المضي قدما في بيع 150 صاروخا من طراز "جافلين" مقابل 39,2 مليون دولار.

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وترفع الصفقة الأخيرة عدد صواريخ جافلين التي باعتها واشنطن لكييف إلى 360 صاروخا، علما أن واشنطن سلّمت أوكرانيا في ديسمبر 2017 مئة وخمسين صاروخ "جافلين" و37 قاذفة لهذا الطراز.

وبحسب محضر المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأوكراني مع ترمب في 25 يوليو، فقد أعرب زيلينسكي الذي تعتمد بلاده بشكل كبير على المساعدات العسكرية الأميركية، عن نيّة أوكرانيا شراء صواريخ جافلين إضافية ليرد عليه ترمب "أرغب في أن تقدّموا لنا خدمة".

ويشير بعدها ترامب إلى قرصنة رسائل إلكترونية للحزب الديموقراطي، التي شكّلت أساسا للتحقيق في قضية تدخّل روسيا بالانتخابات الأميركية للعام 2016 التي طغت بشكل كبير على ولايته.