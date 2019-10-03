شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب قانونية لإلغاء تراخيص المحال العامة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع قانون المحال العامة الجديد 7 حالات ومخالفات تتسبب فى إلغاء رخصة المحل، سواء كان مقهى أو كافيه أو مطعم أو ملاهى أو غيرها، ونصت المادة 25 في القانون على:

يجوز إلغاء رخصة المحل العام فى أى من الأحوال التالية :

1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقاً للضوابط التى تحددها اللجنة.

3- إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه فى حال ما إذا كان ثابتاً.

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4- إذا أجرى تعديلا في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارته يشكل خطراً داهماً على الصحة أو الأمن أو السلامة بما يتعذر تداركه.

6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون، وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

7- إذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة خلال ذات العام.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 154 لسنه 2019 الخاص بالمحال العامة، ونشر القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، وجاء نص القانون فى 34 مادة.