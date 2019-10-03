بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 23 34
شبين الكوم 23 34
طنطا 22 33
دمنهور 20 32
الإسكندرية 20 32
بلطيم 19 32
مطروح 21 31
السلوم 20 32
سيوة 21 35
بورسعيد 24 29
دمياط 23 29
الزقازيق 21 34
الإسماعيلية 20 34
السويس 21 34
العريش 19 30
رفح 19 30
رأس سدر 22 35
نخل 12 33
نويبع 21 33
طابا 22 31
كاترين 14 33
الطور 23 35
شرم الشيخ 24 35
الغردقة 23 35
مرسى علم 24 31
الفيوم 19 34
بني سويف 19 34
المنيا 19 35
أسيوط 21 35
سوهاج 21 35
قنا 21 37
الأقصر 23 38
أسوان 24 40
أبوسمبل 24 38
الوادي الجديد 20 39
شلاتين 24 35
أبو رماد 24 35
حلايب 26 32
رأس حدربة 26 31
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