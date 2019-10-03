محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
قال الفنان عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إنه لم يتسلم أي خطاب بنقل مسرح البالون والسيرك القومي إلى أرض مطار إمبابة.
وقال "عبده" في تصريح لمصراوي اليوم، إن هذا الكلام يتردد منذ 30 عامًا، ولم يتم هدم البالون والسيرك القومي مهما حدث لأنها منشآت ثقافية مهمة أنفقنا عليها الملايين لتجديدها وتطويرها وجعلها تليق بالمشاهد المصري الذي يستحق خدمة ثقافية في مكان استراتيجي.
كانت النائبة نشوى الديب، قد خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية لنقل البالون والسيرك القومي والاستفادة من مكانهما بالعجوزة باعتبارهما أرضا استثمارية عالية الأسعار ويمكن الاستفادة منها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الفنون الشعبية: لم يصلنا أي خطاب بنقل "البالون والسيرك" لإمبابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.