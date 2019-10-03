رئيس الفنون الشعبية: لم يصلنا أي خطاب بنقل "البالون والسيرك" لإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قال الفنان عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إنه لم يتسلم أي خطاب بنقل مسرح البالون والسيرك القومي إلى أرض مطار إمبابة.

وقال "عبده" في تصريح لمصراوي اليوم، إن هذا الكلام يتردد منذ 30 عامًا، ولم يتم هدم البالون والسيرك القومي مهما حدث لأنها منشآت ثقافية مهمة أنفقنا عليها الملايين لتجديدها وتطويرها وجعلها تليق بالمشاهد المصري الذي يستحق خدمة ثقافية في مكان استراتيجي.

كانت النائبة نشوى الديب، قد خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية لنقل البالون والسيرك القومي والاستفادة من مكانهما بالعجوزة باعتبارهما أرضا استثمارية عالية الأسعار ويمكن الاستفادة منها.