ضبط 3 أطنان أسماك منتهية الصلاحية بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، حملة مكبرة على مطاعم وأسواق وثلاجات حفظ الأسماك، بمنطقة ضباط الصف بحي الجمرك، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين.

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، إن الحملة أسفرت عن ضبط 3 أطنان و350 كيلو جرامًا من أسماك (السبيط، الجمبري، موسى كبريت) منتهية الصلاحية منذ عام 2018، داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية.

وأضافت أنه تم التحفظ على الأسماك المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، موضحة أنه تم رصد إغلاق أحد مطاعم الأسماك الشهيرة بالمنطقة قبل وصولها وهروب صاحبه.