مذكرة لـ"عبدالعال" بسبب تأجيل اجتماع "التشريعية" دون إخطار النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
تقدم النائبان عبدالمنعم العليمي، وخالد حنفي، عضوا اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمذكرة عاجلة، إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بشأن تأجيل اجتماع اللجنة، اليوم الخميس.
وكان مقررًا أن يناقش الاجتماع بعض القوانين المحالة من الحكومة، ومنها قانون الإجراءات، وحالات الطعن، وبعض الاتفاقيات المحالة للجنة، دون إخطار النواب بالتأجيل.
وكشف النائبان، في المذكرة العاجلة، عن أنه ورد إليهما رسالة على الهاتف المحمول، في تمام الساعة العاشرة، مساء أمس الأربعاء، تفيد بانعقاد اللجنة، ظهر اليوم الخميس؛ وطالبا "عبدالعال"، باتخاذ اللازم، منعا لتكرار الأمر، حفاظًا على وقت وعمل النواب، الذين يسافرون من الاأاليم إلى القاهرة.
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