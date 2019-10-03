إنشاء لجنة مشتركة لغرف التجارة الموريتانية المغربية

قررت غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهات : الرباط سلا القنيطرة بالمملكة المغربية ، اليوم في نواكشوط ، إنشاء لجنة مشتركة.

وذكرت الاذاعة الموريتانية أن رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية أحمد باب ولد

اعلي اتفق خلال مباحثات في نواكشوط اليوم مع وفد غرفة التجارة والصناعة والخدمات المغربية لجهات : الرباط سلا القنيطرة بالمملكة المغربية برئاسة رئيس الغرفة عبد الله العباد ، على انشاء اللجنة المشتركة لبحث فرص التعاون بين الجانبين.



وتناول الاجتماع آفاق التعاون بين الغرفتين وسبل تطوير القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بما يضمن مصالحهما المشتركة.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفتين ستعكف خلال فترة لا تتجاوز الشهرين على وضع خارطة طريق للعمل المشترك ورصد كل فرص ومجالات التعاون المتاحة لهم.