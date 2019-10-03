المجلس الأوروبي : لم نقتنع بمقترحات جونسون الجديدة حول بريكست

حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن المجلس لا يزال غير مقتنع بمقترحات جونسون الجديدة حول بريكست.

وتنص مقترحات جونسون الجديدة على إقامة حدود جمركية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، فضلا عن

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نقاط تفتيش تنظيمية في البحر الأيرلندي، حسبما ذكرت صحيفة الإيفننج ستاندرد اللندنية.



وأعلن توسك وقوف المجلس الأوروبي وراء أيرلندا قائلا: "نحن نقف تماما وراءك".



وكان جونسون قال لأعضاء البرلمان البريطاني إن

لديه "محاولة لتسوية الأزمة" مع بروكسل عبر عقد مواءمات ، وذلك بينما ينقضي الوقت المتبقي قبل موعد بريكست المزمع في 31 أكتوبر الجاري.



وجاءت تصريحات توسك في ظل تساؤلات عن جدية مقترحات جونسون بعد أن تسربت مذكرات تفيد بأن حكومته ستلقي باللائمة فورا على الاتحاد الأوروبي حال فشل الاتفاق.