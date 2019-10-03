أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنه لا توجد أية إصابات جراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد. المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد. وأضاف البنتاجون ، في بيان أذاعته قناة (الحرة) الأمريكية ، أن قوات التحالف المتواجدة في المنطقة الخضراء لم تتعرض الى أي أذى جراء هذا الهجوم.

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كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون: لم يصب أحد بأذى في الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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