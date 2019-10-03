البنتاجون: إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ عمل استفزازي

وصف البنتاجون التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية بأنها "عمل استفزازي"، داعيا بيونج يانج إلى وقف مثل هذه الأعمال.

وأشار المتحدث باسم البنتاجون، جوناثان هوفمان، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، إلى أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الياباني تارو كونو، وبحث الوزيران موضوع كوريا الشمالية.

وأوضح المتحدث أن "الوزيرين يعتقدان بأن التجربة الكورية الشمالية كانت عملا استفزازيا غير مبرر ولا تساعد الجهود الدبلوماسية، وأن على كوريا الشمالية وقف مثل هذه التجارب".

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من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، باتريك رايدر، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا قصيرا أو

متوسط المدى لمسافة 280 ميلا باتجاه بحر اليابان من منصة بحرية.

وأضاف أن البنتاغون لا يمتلك معلومات حول إطلاق الصاروخ من متن غواصة، مثلما أعلنت بيونج يانج.

ويأتي ذلك على خلفية وصول وفد كوريا الشمالية إلى السويد لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي. ومن المتوقع أن يعقد الطرفان لقاء تمهيديا غدا الجمعة، ثم تنطلق المباحثات بينهما.