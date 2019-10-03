البحرين تطالب مواطنيها بعدم السفر للعراق

دعت البحرين مواطنيها، اليوم الخميس، إلى عدم السفر للعراق في الوقت الراهن بسبب الظروف الأمنية، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين

الرسمية .

كما دعت وزارة الخارجية البحرينية جميع المواطنين البحرينيين في العراق "إلى ضرورة

المغادرة فورًا وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم".

وطلبت من المواطنين البحرينيين أيضًا، توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة.