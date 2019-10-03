الخارجية التونسية تبحث سبل إنجاح عضوية تونس بمجلس الأمن

بحث وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، مع سفراء كل من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا، سبل تعزيز التنسيق والتشاور من أجل إنجاح عضوية تونس غير الدائمة في مجلس الأمن، والتي تبدأ اعتبارا من يناير 2020.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية -في بيان اليوم الخميس- أن اللقاء مع سفراء البلدان دائمة العضوية في مجلس الأمن تناول أيضا سبل إسهام تونس الفاعل في الجهود الدولية من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

كما تطرق اللقاء إلى الأزمة الليبية، حيث أكد

الجهيناوي على أهمية ومحورية القضية الليبية بالنسبة لتونس وتأثيرها المباشر على الوضعين الأمني والإقتصادي بالبلاد، مذكرا بموقف بلاده الثابت إزاء هذا النزاع ودعوتها إلى الوقف الفوري للإقتتال والعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ورفض أي حل عسكري للأزمة، إضافة إلى دعوتها لوقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.وشدد الجهيناوي على الدور الرئيسي لدول الجوار وخاصة تونس في التوصل إلى تسوية سياسية دائمة، وذلك في إطار المبادرة الثلاثية لرئيس الجمهورية التونسية الراحل، الباجي قايد السبسي، مذكرا بالخصوص بمساعي تونس في إيجاد حل للمسألة الليبية ومساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة، ومشيرا إلى ضرورة اشراك الأطراف الليبية في المساعي الجارية لحل الأزمة في هذا البلد الشقيق.وفي ختام الاجتماع، أشاد السفراء بجهود تونس المكثفة من أجل تحقيق التسوية السياسية في ليبيا، وبثوابت سياستها الخارجية القائمة على التوازن والاعتدال واحترام الشرعية الدولية، وأعربوا عن ثقتهم التامة في نجاح تونس، من خلال عضويتها في مجلس الأمن، في تقديم الإضافة المرجوة من أجل المساعدة على حل القضايا والأزمات المطروحة على المستويات الاقليمية والدولية.