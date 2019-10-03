سعد الحريري يكشف حقيقة خلافه مع الرئيس اللبناني

نفى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بصورة قاطعة، وجود مشكلة أو أزمة ثقة بينه ورئيس البلاد ميشال عون، مؤكدًا أن العلاقة بينهما تقوم على احترام متبادل.

وكانت صحيفة (الأخبار) اللبنانية - القريبة من حزب الله - زعمت أن عون وصف الحريري - خلال لقاء عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا - بأنه "كسول في إجراء الإصلاحات ولا

يعمل". بحسب وصف الصحيفة.وشدد الحريري - في تصريحات للصحفيين له مساء اليوم بمقر الحكومة - على أنه ورئيس الجمهورية ليسا على خلاف، معتبرا أن بعض وسائل الإعلام والصحف اللبنانية تريد افتعال مشكلة والوقيعة بينهما.من ناحية أخرى، قال الحريري إن مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية يمضي قدما بالتوازي مع مناقشات الحكومة الرامية إلى إنجاز مشروع موازنة العام المقبل 2020 ، وأنه يمثل ضرورة قصوى، موضحا أن الموازنة ستتضمن إجراءات إصلاحية، إلى جانب إصلاحات أخرى سيتم تضمينها في مراسيم وبعض مشاريع القوانين التي ستُحال إلى المجلس النيابي لإقرارها على نحو عاجل.وأكد الحريري الحرص على سرعة إنجاز وتنفيذ الإصلاحات في أقرب وقت ممكن، لضبط الأوضاع والخروج من الضائقة المالية التي يشهدها لبنان حاليا، إلى جانب مواكبة المهل الزمنية التي وضعتها مؤسسات مالية دولية لا سيما وكالات التصنيف الائتماني الدولية، أمام الدولة اللبنانية لإنجاز حزمة من الإصلاحات المعينة.