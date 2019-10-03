العاهل الأردني يؤكد ضرورة تحقيق السلام للقضية الفلسطينية

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، مشيرا إلي أهمية الدور الروسي في إيجاد حل لهذا الصراع.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن ذلك جاء جلسة المباحثات التي عقدت اليوم بين العاهل الأردني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحثا مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على المصالح الأردنية،

وحرص الأردن على بحث القضايا الإقليمية وضرورة تكثيف الجهود من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.



وأكد الرئيس الروسي أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، وأهمية الاجتماعات التي ستعقد بين الجانبين الأردني والروسي، لما لها من أثر إيجابي على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

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وحول الأزمة السورية، أكد العاهل الأردني ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة؛ بما يحفظ وحدة سوريا (أرضا وشعبا)، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين، مشددا على أهمية الحفاظ على الاستقرار والتهدئة خاصة في جنوب سوريا، مؤكدا أولوية الأردن في حماية أمنه ومصالحه.



كما تناولت المباحثات الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.



وأعرب الرئيس الروسي عن تقديره لدور الأردن في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق مع الأردن.