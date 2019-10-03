طهران تمهد لتخريب جديد بإعلان استهداف سليماني

زعمت استخبــارات «الحرس الثوري» الإيراني، إحباط محاولة لاغتيال قائد «فيلق القدس» المسؤول عن العمليات الخارجية في «الحرس» قاسم سليماني، وذلك بنصف طن من المتفجرات، في حين كشف محللون غربيون أن هذا الإعلان يمهد لأعمال تخريبية وانتقامية ستقوم بها إيران، وتم ربطها بكلمة ألقاها علي خامنئي مؤخرا شدد فيها على توسيع العمليات الإقليمية لإيران، معتبرا أنها تقع على عاتق «الحرس الثوري».



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