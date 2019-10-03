منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لمحمد وحمدان ابني زايد



نقل وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وممثل الحاكم في المنطقة الغربية بدولة الإمارات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي، رحمه الله. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد له أمس في قصر مشرف، بحضور الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح في الإمارات. وعبر الأمير منصور بن متعب عن التعازي والمواساة للقيادة الإماراتية، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل.

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