«لا للسياسيين ولا للمعمَّمين».. عفوية العراقيين تنتفض

بغداد (أ ف ب)

لا يريد المتظاهرون في العراق «لا سياسيين ولا معمّمين» في احتجاجاتهم التي بدؤوها قبل ثلاثة أيام، منتفضين ضد الفساد والمحسوبية والبطالة.. الهدف نصب أعينهم واضح: تغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ أكثر من 15 عاماً.

ويقول المتظاهر مجيد ساهر، البالغ من العمر 34 عاماً، في بغداد «هذا الحراك لا يشبه أي شيء قبله. حراك شعبي، غير مسيس، ولا صلة له بأي حزب أو عشيرة».

ويؤكد المتظاهرون أن التجمعات الكبيرة التي خرجت في بغداد ومدن رئيسة عدة في جنوب البلاد لم تتشكل بدعوة زعيم شيعي أو مرجع أعلى، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه الاحتجاجات العفوية.

ويقول حسين محمد: «لا قائد في التظاهرات، أنظروا إلى عددنا! كلنا شباب، وكلنا عاطلون عن العمل».

وتطال البطالة 25 في المئة من الشباب العراقي، بينما القطاع العام الذي كان ملجأ جميع خريجي الجامعات، أصابه التضخم ولم يعد قادراً على استيعابهم.

وبشكل شبه يومي تقريباً وفي كل مدينة أو ناحية من العراق، ينظم الخريجون العاطلون عن العمل اعتصامات متواضعة تقابل بعدم مبالاة. لكن هذه المرة، نزل هؤلاء بكثافة إلى الشوارع، والتحق بهم كل ساخط على حكومة عادل عبد المهدي التي تطفئ شمعتها الأولى نهاية الشهر الحالي.

ويطالب المحتجون بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة، وصولاً إلى رفض تنحية قائد عسكري يتمتع بشعبية.

وتطالب نسرين محمد، البالغة من العمر 46 عاماً بـ«رحيل الجميع»، قائلة: «لا نحصل من الحكومة والسياسيين إلا على الأكاذيب والوعود التي لا يفون بها أبداً، والأحزاب سرقت كل أحلامنا». وتضيف «لا مكان للفقراء في هذا البلد».

ويرى الخبير في الشأن العراقي فنر حداد، أن الطبيعة العفوية للاحتجاجات، وهي الامتحان الأول لحكومة عبد المهدي، غير مسبوقة.

ويضيف حداد: «يبدو لي أن الناس أنفسهم يمكنهم إخراج الشعب إلى الشوارع»، إذ إن الحراك المطلبي الكبير في عام 2016 والذي طال المنطقة الخضراء في وسط بغداد، كان بقيادة الصدر.

لكن حداد يحذر من أن استقلالية الحراك الذي دعي إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولم يدعمه أي حزب هي «سيف ذو حدين للحكومة والمتظاهرين».

فمن جهة، أصبح الشارع يدرك ثقله من خلال موجة لا يمكن السيطرة عليها تمتد من حي إلى آخر، ومن جهة أخرى لا أحد يعرف «إلى أين تتجه هذه الموجة؟».