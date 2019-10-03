مسؤول لـ «الاتحاد»: رياك مشار في جنوب السودان خلال أيام

سمر إبراهيم (القاهرة)

كشف توت قلواك، مستشار الشؤون الأمنية لرئيس جنوب السودان، لـ«الاتحاد» عن عودة قائد المعارضة المسلحة رياك مشار إلى العاصمة جوبا، للقاء رئيس جنوب السودان سيلفاكير مياريدت خلال أيام، بمشاركة الأطراف الخمسة الموقعين على اتفاق السلام.

وقال قلواك لـ«الاتحاد» إن اللقاء المقبل يستهدف التشاور بين الحكومة والمعارضة حول تشكيل مؤسسات الدولة المزمع الإعلان عنها مع بدء الفترة الانتقالية في 5 نوفمبر المقبل، طبقاً لبنود اتفاق السلام الذي تم توقيعه في سبتمبر من العام الماضي، مشيراً إلى أنه سيتم التشاور حول نسب الجانبين في تشكيل المجلس التشريعي القومي، مجالس الولايات وحكامها، الحكومة المركزية، ومن ثم تعيين النواب الـ5 للرئيس وعلى رأسهم مشار نائباً أول، مؤكداً إقامته في جوبا لحين تعيينه في منصبه الرسمي يوم 5 نوفمبر المقبل.

وأشار مستشار الشؤون الأمنية لرئيس جنوب السودان ورئيس لجنة ما قبل الفترة الانتقالية إلى أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

وأكد قلواك أن ملف حدود وعدد الولايات سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن الخلافات بين المعارضة والحكومة ليست جوهرية ولكن إذا فشلوا مجدداً في التوصل إلى حل مرض لجميع الأطراف، فسيتم طرح الأمر على الاستفتاء الشعبي.