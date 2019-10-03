رؤساء أركان «التعاون الخليجي»: نساند إجراءات السعودية في الدفاع عن أراضيها

الرياض (وام، وكالات)

ترأس معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وفد الدولة في الاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد صباح أمس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور معالي قائد القيادة العسكرية الموحدة وسعادة الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية. ويأتي الاجتماع بناء على طلب القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الإقليمية الحالية بهدف تحقيق مزيد من التنسيق العسكري الخليجي المشترك.

تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة التطورات والأوضاع الراهنة بالمنطقة، حيث دعا أصحاب المعالي والسعادة في ختام الاجتماع إلى زيادة توحيد الجهود بين القوات المسلحة بدول المجلس ومساندتهم للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها والإجراءات التي تتخذها أي دولة يُعتدى عليها من دول مجلس التعاون.

وبحث أصحاب المعالي والسعادة الأوضاع الإقليمية في المنطقة، وتأثيراتها على أمن وسلامة دول المجلس وأراضيها وأجوائها والبحار والمضايق المائية الدولية، وبحث الهجمات والتهديدات المتزايدة مؤخراً، على المنشآت النفطية وسلامة وأمن الملاحة البحرية، والتي تُعد انتهاكاً صارخاً وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة دول المجلس، وأكدوا على جاهزية القوات المسلحة بدول المجلس مجتمعة للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية والتعامل معها، وأن أي اعتداءٍ على أيٍّ من دول مجلس التعاون هو اعتداءٌ على كافة دول المجلس.

وأدان المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة، والاعتداءات على ناقلات النفط وتهديد حرية الملاحة البحرية، وانتهاك أجواء بعض دول المجلس لتنفيذ الاعتداءات الأخيرة على المملكة. كما أدانوا الاعتداءات والتهديدات في المنطقة، بما في ذلك تهديدات المنظمات الإرهابية، وأكدوا دعمهم لجهود المملكة ولدول المجلس في التصدي لأي تهديد أو اعتداء عليها.

وإدراكاً لأهمية الالتزام بالأمن الجماعي بين دول مجلس التعاون، فقد دعا أصحاب المعالي والسعادة إلى توحيد الجهود بين القوات المسلحة بدول المجلس ومساندتهم للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية أو أي دولة من دول المجلس للدفاع عن أراضيها والإجراءات التي تتخذها في مواجهة إي تهديد أو اعتداء.