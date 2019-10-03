الجيش الليبي يستعيد السيطرة على «الطويشة» و«الرملة»

حسن الورفلي (بنغازي- القاهرة)

نجحت قوات الجيش الليبي في استعادة السيطرة على محوري الرملة والطويشة جنوب طرابلس بعد انسحاب وتراجع ميليشيات حكومة الوفاق. وقال مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» إن قوات الجيش اشتبكت مع الميليشيات المسلحة في غالبية محاور القتال بضواحي طرابلس، مشيراً إلى أن قوات الجيش تتحفظ على ذكر أسماء المناطق الجديدة التي تم السيطرة عليها إلى حين تأمينها وتطهيرها بشكل كامل.

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن الضربات التي توجهها قوات الجيش تشتد والانهيارات تظهر على الميليشيات في محاور القتال.

وكشفت غرفة عمليات الكرامة عن اشتباكات مسلحة ضارية مع ميليشيات الوفاق في خلة الفرجان ومعسكر حمزة وطريق المطار، مشيرة إلى أن الوحدات العسكرية تحقق تقدمات وتسيطر على مناطق جديدة في تلك المحاور.

من جهته قال المركز الإعلامي لكتيبة «العاديات» إن الوحدات العسكرية التابعة للكتيبة بدعم الكتيبة 134 وكتيبة عقبة بن نافع وعدد من الكتائب العسكرية الأخرى تمكنوا من فرض السيطرة إلى ما بعد سجن الطويشة ومحور الرملة بالكامل، بالإضافة لتكبيد الميليشيات المسلحة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

من جانبها أعلنت ميليشيات «الصمود» عن إصابة الإرهابي بشير خلف الله المعروف بـ«البقرة» وهو قائد ميليشيات «رحبة الدروع» التي تشارك ميليشيات الوفاق في ضواحي طرابلس.

إلى ذلك، نفت بيكي فارمر، المتحدثة باسم قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم)، في تصريحات لـ«الاتحاد»، شن سلاح الجو الأميركي أي غارات على تمركزات داعش أمس الخميس، مشيرة إلى أن ما نشرته وسائل إعلام ليبية حول شن «أفريكوم» غارات بالقرب من جبال جيزاو القريبة من مدينة مرزق غير دقيق.

وفي تونس، التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز أمس الخميس بتونس العاصمة مع عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي على رأسهم النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وقال عضو مجلس النواب الليبي عيسى العريبي لـ«الاتحاد» إن المبعوث الأممي رحب بعقد اللقاء التشاوري المرتقب في القاهرة خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه تم التباحث خلال اللقاء إيجاد حلول سياسية ممكنة للأزمة الليبية.

وأشار «العريبي» إلى أن القاهرة ستحتضن اجتماعا لأعضاء مجلس النواب الليبي «القاهرة -2» الذي سيعقد قبيل 12 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة عدد كبير من أعضاء البرلمان.

كان النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري قد دعا في بيان سابق له أعضاء البرلمان للقيام بمهامهم وواجباتهم ومواجهة كل التهديدات، وضرورة الاجتماع لاستكمال ما جاء في بيان اجتماع القاهرة السابق، مؤكداً ضرورة تقديم خريطة طريق لحل الأزمة الليبية بالتشاور مع النخب والأحزاب والقوى السياسية الوطنية.

وفي سياق متصل، حمل المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، مسؤولية فشل التوصل إلى اتفاق سياسي في البلاد، إلى رئيس المجلس الرئاسة فائز السراج. واتهم المسماري السراج بالتهرب دائما من توقيع أي اتفاق مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر لإنهاء الأزمة الليبية.

الإرهابي صلاح بادي «يعين نفسه» رئيساً للاستخبارات العسكرية بالوفاق!

قال احميدة الجرو، المتحدث باسم ميليشيات «الصمود»، إنه سيتم تكليف صلاح بادي، رسمياً برئاسة الاستخبارات العسكرية بدءاً من الأحد المقبل. في إعلان من جانب واحد من ميليشيا «الصمود» لتعيين قائدها في هذا المنصب الحساس. ويقاتل الإرهابي صلاح بادي المطلوب والمُعاقب دولياً، تحت راية حكومة الوفاق في طرابلس، وقامت لجنة العقوبات بمجلس الأمن في 18 نوفمبر 2018 بوضع اسم صلاح بادي على قائمة العقوبات بعد تدميره مطار طرابلس الدولي في 2014 والهجوم على مؤسسات الدولة الليبية في طرابلس.

ولم تصدر حكومة الوفاق أو المجلس الرئاسي الليبي أي تأكيدات أو نفي لخبر تعيين بادي رئيساً للاستخبارات العسكرية، فيما قال مراقبون لـ«الاتحاد» إن مليشيات «الصمود» الإرهابية تسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع علي حكومة «الوفاق» بحكم دورها في معارك طرابلس ضد قوات الجيش الليبي.