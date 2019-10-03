إفشال هجومين للحوثيين في الضالع والحديدة

عقيل الحلالي (صنعاء)

صدت القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي، أمس، هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية على أطراف مديرية الأزارق بمحافظة الضالع جنوب البلاد.

وذكرت مصادر ميدانية في الضالع لـ«الاتحاد» إن القوات المشتركة الجنوبية، وبإسناد من قوات الحزام الأمني، أفشلت محاولة توغل للميليشيات الحوثية على أطراف مديرية الأزارق الواقعة جنوب غرب المحافظة على الحدود مع محافظة تعز، مشيرة إلى أن القوات المشتركة تمكنت بعد اشتباكات عنيفة استمرت ساعات من دحر الميليشيات وشن هجوم عكسي انتهى بتحرير مواقع كانت بحوزة الحوثيين الذين تكبدوا قتلى وجرحى خلال المواجهات.

وأكدت المصادر أن القوات أمنت بشكل كامل مساحة قدرها 2 كيلومتر مربع في قطاع الحشاء كانت ميليشيات الحوثي تخطط للسيطرة عليها. من جهة ثانية، أفشلت قوات المقاومة المشتركة المرابطة في الحديدة غرب البلاد هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية على منطقة الجبلية الاستراتيجية بمديرية التحيتا جنوب المحافظة المطلة على البحر الأحمر.

وأفادت مصادر متعددة في القوات المشتركة أن ميليشيات الحوثي نفذت هجوماً على مواقع القوات في منطقة الجبلية جنوب مديرية التحيتا الساحلية في إطار محاولاتها المتكررة للسيطرة على المنطقة والتقدم باتجاه الشريط الساحلي غرب المديرية.

وأوضحت المصادر أن قوات المقاومة المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، تمكنت من إحباط الهجوم وإجبار الميليشيا على التراجع، لافتة إلى أن الحوثيين كانوا قد دفعوا، صباح الأربعاء، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى أطراف المنطقة ضمت عشرات المسلحين وآليات عسكرية وقتالية.

وجددت ميليشيات الحوثي، أمس، خروقاتها النارية للهدنة الإنسانية الهشة في الحديدة وقصفت بقذائف مدفعية وصاروخية مواقع للقوات المشتركة في شمال وشرق مديرية التحيتا.

كما استهدفت الميليشيات بالمدفعية الثقيلة مواقع عدة للقوات المشتركة في شرق وجنوب مديرية الدريهمي الواقعة جنوب مدينة الحديدة.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي قصفت أمس مواقع للقوات المشتركة في محيط مدينة الصالح الواقعة شمال شرق مدينة الحديدة الميناء اليمني الرئيس على البحر الأحمر.

الى ذلك، شرعت ميليشيات الحوثي الانقلابية بالاستيلاء على ممتلكات خاصة تابعة لرجال أعمال ومستثمرين في مدينة الحديدة بالساحل الغربي عقب إصدار قرارات قضائية بحق ملاكها وتوجيه تهم كيدية لهم تمهيدا لعمليات نهبها وتسخيرها لمصالحهم الخاصة.

وقال مصدر قضائي في الحديدة إن الميليشيات الحوثية أممت الكثير من الأراضي والعقارات والمنازل والاستثمارات التي تعود ملكيتها لرجال أعمال ومستثمرين تحت مبرر أن ملاكها يقفون إلى جانب الحكومة الشرعية والتحالف العربي، مشيرا إلى أن أوامر قضائية صدرت من المحكمة التجارية في الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشأن تأميم وبسط اليد على موجودات عينية ومالية واستثمارية تعود ملكيتها للقطاع الخاص في المدينة وتحويلها إلى أملاك خاصة بقيادات حوثية بارزة.

وقال المصدر أن ميليشيات حوثية يرافقها قيادات ميدانية أغلقت شركات ومؤسسات تجارية بينها مستشفى الاقصى التخصصي ونشرت عناصرها داخل المباني في تأكيد على نواياها بالسيطرة عليها واستغلالها لمصالحهم الخاصة.