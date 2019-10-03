تونس: انطلاق الحملة الانتخابية للدور الثاني للرئاسية

ساسي جبيل (تونس)

انطلقت أمس الخميس، الحملة الانتخابية الخاصة بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي، والتي ستجرى يوم 13 أكتوبر الجاري، في تونس، وأيام 11 و12 و13 من ذات الشهر في الخارج. وفي هذا الإطار، أكد منير بن صالحة عضو هيئة الدفاع عن المرشح نبيل القروي، أن هيئة الدفاع عقدت اجتماعا للتشاور حول إمكانية التقدم للمحكمة الإدارية بطعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراء الدور الثاني يوم الأحد 13 أكتوبر الجاري.

وأوضح ابن صالحة في تصريح صحفي، أن القرارات المقترحة تتمثل في اتفاق أعضاء هيئة الدفاع على «المطالبة بتأجيل موعد الدور الثاني حتى تتوفر الظروف الموضوعية التي تضمن مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي».

ويُشار في هذا السياق إلى أن رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون أكد في وقت سابق، أنه «لا مجال لتأخير أو تقديم الانتخابات» مضيفا «بذلنا كل ما علينا وراسلنا وزارة العدل والوكيل العام بمحكمة الاستئناف ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية وقاضي التحقيق والمجلس الأعلى للقضاء وشددنا على مبدا استقلالية القضاء وطلبنا حتى الإفراج عن نبيل القروي، وسنواصل المسار وليتحمل الجميع مسؤوليته بالنسبة لكل التوقعات».

ومن جانب آخر، يبدأ الناخبون التونسيون في الخارج اليوم في التصويت لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد، على أن يتواصل التصويت غدا السبت، وبعد غد الأحد، في حين يصوّت التونسيون في الداخل يوم الأحد.

ويشار إلى أن عدد المترشحين للانتخابات التشريعية يبلغ 15737 مترشحا، يتنافسون على 217 مقعدا بالبرلمان، ويتواجدون بـ1507 قوائم في 33 دائرة انتخابية. وتتوزع القائمات بين 163 ائتلافية و687 قائمة حزبية و722 قائمة مستقلة، سيتم التصويت لها وفق خيارات الناخبين التونسيين المسجلين والبالغ عددهم 7 ملايين و200 ألف ناخب، وذلك في مكاتب الاقتراع للانتخابات التشريعية (13450) داخل تونس و(384) خارجها.

ضبط عنصرين إرهابيين

ألقت السلطات التونسية بمدينة المكنين من محافظة المنستير، القبض على عنصرين تكفيريين، كانا محل مراقبة ومتابعة منذ فترة طويلة من قبل الدوائر الأمنية المختصة. وأكدت الداخلية في تونس، في بيان لها، أنهما يحملان تفكيراً متطرفاً وكانا قد بايعا تنظيم «داعش» الإرهابي، مضيفة أنهما يتخابران مع عناصر إرهابية بالخارج، ويعتزمان مغادرة البلاد والالتحاق بأتباع «داعش» بسوريا والانضمام الميداني إلى تنظيمهم الإرهابي. وأوضح ذات البيان، أنه تمت إحالتهما على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.